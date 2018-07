Estreia com gol pode render vaga de titular a Rogério no clássico

A ótima estreia pelo São Paulo na vitória contra o Internacional, sábado, pode ter garantido uma vaga a Rogério no clássico contra o Santos, quarta-feira, na Vila. O atacante ganhou elogios de Osorio e resolveu um problema do treinador colombiano.

Osorio, que gosta de jogar com três atacantes, ganhou mais uma opção para montar seu sistema ofensivo. Pato, que não enfrentou o Inter porque estava suspenso, volta à equipe. Rogério, se for mantido como titular, roubaria um lugar de Wilder Guisao ou até de Centurión, que foi mal no sábado. Machucado, Luis Fabiano deve continuar fora.

“Rogério é um jogador de time, muito tranquilo. Ele se adaptou bem com os outros atletas. Contra o Inter tivemos atuações individuais de alto nível, mas mostramos força coletiva”, disse Osorio.

Rogério tem 24 anos e disputava a Série B pelo Vitória. Contra o Inter, ele fez um gol, o primeiro do jogo, e empolgou a torcida com dribles e jogadas de efeito. “Claro que foi uma estreia bem positiva, mas tenho de manter os pés no chão e continuar trabalhando”, disse o atacante, que foi contratado já com um apelido sugestivo de “Neymar do Nordeste.”

Mas o atacante voltou a pedir para que parem de chamá-lo assim. “Sou Rogério.”