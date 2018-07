Estreia de Barrios pelo Palmeiras deve acontecer na arena

Principal contratação da temporada, o atacante Lucas Barrios chega ao Palmeiras após a participação da seleção paraguaia na Copa América e no clube já se estuda a possibilidade dele estrear com a camisa alviverde em um jogo no Allianz Parque, para fazer com que sua chegada se torne uma atração ainda maior para a torcida. A diretoria trabalha com duas datas prováveis: Dia 1º de julho, contra a Chapecoense, ou 8 de julho, diante do Avaí.

A data exata depende do desempenho do Paraguai na competição continental. O time comandado por Ramón Diaz joga neste sábado, às 16h, contra o Uruguai e dificilmente não se classifica para as quartas de final, que serão disputadas entre os dias 24 e 27 de junho. As semifinais serão realizadas nos dias 29 e 30, a decisão de terceiro lugar no dia 3 de julho e, por fim, a decisão ocorre em 4 de julho.

Neste período, o Palmeiras fará seis jogos: Grêmio (20/6), São Paulo (28/6), Chapecoense (1/7), Ponte Preta (5/7) e Avaí (8/7). Desses, os duelos com São Paulo, Chapecoense e Avaí serão em casa, sendo os dois últimos, as datas mais prováveis para a estreia do atacante de 30 anos que confirmou na quinta-feira o acerto com o clube alviverde. A janela de transferências não será problema, já que a partir de segunda-feira já pode inscrever o jogador.

Enquanto isso, quem tenta ganhar pontos para se manter no time quando Barrios chegar ou mesmo mostrar que pode disputar com o estrangeiro é Alecsandro. O atacante, que estreou domingo passado, contra o Fluminense, vai atuar pela primeira vez como titular com a camisa alviverde neste sábado.

A ideia de Marcelo Oliveira é escalar o time sempre com uma referência na área. Alecsandro, ao contrário de Barrios, além de poder atuar como centroavante, também tem a versatilidade de jogar caindo pelas pontas, função que hoje é exercida por Dudu e Rafael Marques.

Com o acerto de Barrios e Leandro Almeida, o Palmeiras completará 24 reforços contratados nesta temporada e terá, no total, 10 atacantes. Além de Barrios e Alecsandro, integram a lista: Cristaldo, Dudu, Gabriel Jesus, Kelvin, Leandro Pereira, Leandro, Mouche e Rafael Marques.