Estreia de Luxemburgo no Vasco tem conversa com elenco e coletivo

O técnico Vanderlei Luxemburgo fez nesta terça-feira sua "estreia" no comando do Vasco. Um dia após se reunir com a comissão técnica, em dia de folga do elenco, o treinador teve seu primeiro contato com os jogadores nesta tarde. O dia contou com uma conversa com os atletas e com um treino coletivo.

Na segunda, enquanto os jogadores estavam de folga, Luxemburgo iniciou o planejamento estratégico do time acompanhando dos demais membros da comissão técnica. O treinador foi contratado pelo clube de São Januário na quarta passada, mas ele não assumiu o time para o jogo contra o Santos, no fim de semana, pelo Brasileirão - o Vasco perdeu por 3 a 0, no Pacaembu.

Nesta terça, enfim, ele teve a primeira atividade com os jogadores. E aproveitou a oportunidade para bater um papo que durou cerca de 30 minutos. Na conversa, Luxemburgo fez questão de ressaltar sua confiança no grupo, que ocupa atualmente a lanterna da tabela do Brasileirão.

Com a bola rolando, Luxemburgo organizou, na companhia do assistente técnico Maurício Copertino. E escalou o time com colete com: Gabriel Félix (João Pedro); Cláudio Winck, Rodrigo Fernandes, Willian Maranhão e Luan; Andrey, Dudu e Bruno César; Yan Sasse, Jairinho e Tiago Reis.

Winck, Bruno César, Yan Sasse e Tiago Reis balançaram as redes. A outra equipe teve: Alexander; Raul Cáceres, Rafael França, Miranda e Henrique; Fellipe Bastos, Marcos Júnior e Valdívia; Moresche, Ribamar e Caio Monteiro. Valdívia foi o destaque do time, com dois gols. Ribamar também deixou sua marca.

Estiveram em campo somente jogadores que não começaram jogando contra o Santos, no domingo. Estes foram preservados nesta terça. O time principal acabou vencendo o coletivo por 4 a 3.

Fora da atividade desta terça, o volante Lucas Mineiro exaltou a possibilidade de treinar a semana inteira, em preparação para o próximo jogo, contra o Avaí, domingo, em São Januário. "Vamos procurar aproveitar essa semana cheia de trabalho. Iremos nos dedicar muito e correr atrás daquilo que está faltando para voltarmos a vencer. Sabemos que precisamos melhorar nosso desempenho, tudo que fizemos até agora, e nada melhor que fazer isso já no domingo", declarou.

O jogador também se mostrou satisfeito com a chegada de Luxemburgo. "É sempre ótimo trabalhar com pessoas que costumam passar coisas boas. O Luxemburgo é um treinador bem experiente e que tem muita coisa para mostrar para todos que estão aqui no Vasco. Vou procurar absorver um pouco de toda a experiência que ele adquiriu no futebol."