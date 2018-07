Estreia de novo técnico dá esperança para Portuguesa

As derrotas para Santos, Goiás e Atlético-PR acabaram provocando a demissão de Edson Pimenta. Com passagens por Ponte Preta e Mogi Mirim, Guto Ferreira assumiu a Lusa na última segunda-feira com a missão de tentar tirar o time da lanterna.

"Todos se motivam com a mudança. O Guto tem nosso respeito e vai nos ajudar. Estamos confiantes e sabemos do nosso valor. Vamos assimilar tudo e depois tentar levar para dentro de campo", afirmou o zagueiro Valdomiro, animado com a chegada do novo técnico.

Em sua primeira partida no cargo, Guto Ferreira deve resgatar o volante Moisés. Um dos principais jogadores do clube na última temporada, ele tinha sido preterido por Edson Pimenta. Agora, entra na vaga de Souza, suspenso.

Outro que treinou no time titular foi o meia Henrique. Mas sofreu uma lesão no joelho e precisará passar por cirurgia. Ele entraria no lugar de Gilberto, bastante desgastado fisicamente. Sendo assim, Neilson, contratado junto ao Londrina, ganha a vaga.