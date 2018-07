Estreia de Oscar Schmidt na NBA vira documentário

Grande nome da história do basquete brasileiro, Oscar virou motivo de documentário, após finalmente entrar em quadra pela NBA, em fevereiro, aos 59 anos. Na oportunidade, o recordista mundial em pontos da modalidade foi convidado para participar do All Star Weekend, em Nova Orleans e realizar um antigo sonho. A produção chamada de "A Estreia" vai ao ar na próxima quarta-feira, às 20h, na ESPN, responsável pela obra, em parceria com a Gullane Entretenimento e agência Africa.

A estreia do ex-ala na NBA, entretanto, poderia ter acontecido muitos anos atrás. Selecionado pelo New Jersey Nets no Draft de 1984, ele não pôde atuar na liga, já que defendida a seleção brasileira e não era permitido realizar os dois simultaneamente, de acordo com o regulamento da época. Oscar nunca se mostrou arrependido de sua decisão, e justifica isso com a conquista da medalha de ouro da seleção diante dos Estados Unidos, em 1987, nos Jogos Pan Americanos de Indianápolis, assim como revelam os bastidores da produção.

O vice-presidente de jornalismo e produção da ESPN, João Palomino, ressaltou a importância do astro. "Esta história tinha de ser contada e merece ser recontada a todo instante. Oscar foi grande e segue grande, um dos maiores que o mundo do basquete já viu. As novas gerações têm de saber disso e prestar a devida reverência ao maior cestinha da história. Não tenho dúvida que 'A Estreia' faz justiça a Oscar na NBA."

O documentário que pode ser assistido com um dia de antecedência pelo WatchESPN conta ainda com entrevistas de nomes como Marcel de Souza, Claudio Mortari, Dodi, Zé Boquinha, Eduardo Agra, Kobe Bryant e David Robinson.