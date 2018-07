Estreia de Ricardo Gareca atrai atenção santista no clássico

A grande atração no clássico paulista desta quinta-feira é a estreia do técnico argentino Ricardo Gareca no Palmeiras. A novidade também atrai a atenção do comando santista, como revelou Oswaldo de Oliveira antes de enfrentar o rival na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Brasileirão.

"É um treinador renomado, vitorioso, que vem somar ao nosso futebol. É uma coisa importante", avaliou Oswaldo de Oliveira, ao comentar sobre a estreia de Gareca no comando do Palmeiras. "Não me lembro das equipes dele jogando. Procurei algo, claro. Vi algum detalhe ou outro, mas confesso que não serão preponderantes", completou o treinador do Santos.

Apesar de ficar atento ao novo Palmeiras que está sendo montado por Gareca, Oswaldo de Oliveira está mais preocupado em preparar seu Santos para o clássico desta quinta-feira. "É um jogo importantíssimo. Além dos três pontos, vai a campo o confronto, que é histórico, tradicional. Um motivo para nós redobrarmos nossa atenção", avisou o técnico.

Sobre o time, ele não fez mistério. Confirmou a escalação com Aranha; Victor Ferraz, David Braz, Bruno Uvini e Mena; Alison, Arouca e Lucas Lima; Geuvânio, Rildo e Gabriel. "A equipe que vai a campo é essa, que vem treinando e jogou os jogos-treino", disse Oswaldo de Oliveira, que lamentou não poder contar com o atacante Leandro Damião, contundido. "Talvez, para domingo (diante do Fluminense), esteja pronto."