Estreia de treinador motiva Figueirense diante do líder

A estreia do técnico Argel Fucks motiva o Figueirense para enfrentar o líder Cruzeiro neste sábado, a partir das 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. Guto Ferreira foi demitido na última quarta-feira, após a eliminação em casa na Copa do Brasil, o que abriu espaço para o retorno do treinador que já tinha trabalhado no clube em 2012.

Argel Fucks chegou propondo alterações na formação da equipe. Assim, Marco Antônio ganhou a vaga de Léo Lisboa e Kléber recebeu maior liberdade para atacar. Agora, esse novo Figueirense será testado neste sábado, quando enfrenta o Cruzeiro e precisa da vitória para conseguir deixar a zona de rebaixamento - está com apenas sete pontos.

"Com o técnico anterior eu atuava um pouco mais recuado. E nos dois treinamentos que realizamos até agora com o Argel, eu joguei mais no campo ofensivo e com mais liberdade para chegar ao ataque. O Cruzeiro é um time que tem uma base muito boa e vem fazendo uma grande competição, mas estamos confiantes", comentou Kléber.