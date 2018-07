Estreia do atacante André deve ser arma do Atlético-MG Recém-contratado, o atacante André pode fazer sua estreia nesta quarta-feira, no jogo conta o Fluminense, para tentar ajudar o Atlético-MG a se recuperar no Campeonato Brasileiro. Ainda sentindo o gosto amargo da derrota em casa para o Vasco, no último sábado, com um gol de pênalti nos acréscimos, o técnico Dorival Júnior evitou esboçar a escalação do time mineiro que entrará em campo, a partir das 19h30, em Ipatinga (MG), pela 12ª rodada do Brasileirão.