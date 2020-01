Estreia do Corinthians terá jogo de masters em comemoração aos 20 anos do Mundial

A estreia do Corinthians no Paulistão, nesta quinta-feira, será precedida de homenagem e celebrações pelos 20 anos da conquista do primeiro título mundial do clube. E a torcida que estará na Arena, para o duelo contra o Botafogo às 21h30, poderá ver em campo ídolos do time, como Marcelinho Carioca, Vampeta e Ricardinho, que estiveram na conquista do Mundial de Clubes da Fifa, em 2000.

A partida comemorativa vai reunir o elenco campeão daquele ano e o time de masters do Corinthians. Do time de 2000 estão confirmados: Índio, Fábio Luciano, Kléber, Vampeta, Marcelinho Carioca, Ricardinho, Edílson, Luizão, Maurício, João Carlos, Daniel, Marcio Costa, Nenê, Dinei, Luís Mário, Gilmar e Batata. E, da equipe de masters, estarão em campo: Guina, Ezequiel, Paulo Sérgio, Zenon, Ataliba, Pingo, Rodrigo Pontes, Iran, Nilson e João Paulo.

Na beira do gramado estará Oswaldo de Oliveira, técnico do time na conquista do Mundial. O jogo comemorativo terá início às 19h30 e contará com dois tempos de 25 minutos. Torcedores com ingressos para o jogo contra o Botafogo, pelo Paulistão, poderão entrar mais cedo no estádio para assistir ao jogo especial.

O clube promete ainda uma surpresa aos torcedores, com imagens no telão e áudio a respeito da conquista obtida há 20 anos. O Corinthians não informou qual será o roteiro das homenagens.

Em campo, um dos times vai vestir a camisa retrô número 1, usada pelo Corinthians naquela final do Mundial. E o outro vestirá a camisa três.