Estreia do Flamengo na Copa do Brasil também será no Maracanã

Após ter confirmada sua estreia no Brasileirão no Maracanã, o Flamengo teve definida nesta sexta-feira que sua primeira partida na Copa do Brasil também será no tradicional estádio carioca. O rubro-negro enfrentará o Atlético-GO no dia 10, próxima quarta-feira, às 19h30.

As duas equipes vão estrear direto na fase de oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo entra tardiamente na competição porque é um dos times brasileiros que disputa a Copa Libertadores. E o Atlético, por ser o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro.

Nesta semana, a CBF já havia confirmado que o Flamengo mandaria seu jogo de estreia no Campeonato Brasileiro. A equipe carioca vai duelar com o Atlético Mineiro no dia 13 no estádio, após mandar partidas no Maracanã nesta edição da Copa Libertadores.