Estreia do Manchester City na Liga dos Campeões é adiada por causa da chuva

O confronto entre Manchester City e Borussia Mönchengladbach pela Liga dos Campeões da Europa foi adiado nesta terça-feira. Cerca de 20 minutos antes do horário previsto para o apito inicial da estreia das equipes no torneio europeu, a organização considerou que não havia condições de jogo no Etihad Stadium por causa da forte chuva que caiu na cidade de Manchester ao longo do dia.

A tempestade na cidade inglesa deixou as ruas ao redor do estádio alagadas, o que fazia com que o público no horário da partida fosse quase inexistente. Inicialmente, ficou decidido que o aquecimento das equipes seria atrasado em 10 minutos, mas diante da continuidade da forte chuva, a decisão foi mesmo de adiar o confronto.

O árbitro Bjorn Kuipers inspecionou o estado do gramado antes de conversar com dirigentes da Uefa e representantes dos dois times, que concordaram com o adiamento. A entidade confirmou que Manchester City e Borussia Mönchengladbach jogam nesta quarta-feira, às 15h45, no mesmo Etihad Stadium, na Inglaterra.