Estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes terá arbitragem de trio brasileiro

O trio brasileiro de arbitragem liderado por Wilton Pereira Sampaio foi escolhido pela Fifa para conduzir o jogo entre Real Madrid e Kashima Antlers, nesta quarta-feira, às 14h30 (de Brasília), em Abu Dabi, pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa.

Com nenhum clube do Brasil envolvido nesta edição da competição realizada nos Emirados Árabes, Wilton pôde ser selecionado para apitar este confronto que marca a estreia do Real, atual campeão do torneio. Ele será auxiliado pelos assistentes Rodrigo Figueiredo e Bruno Boschilia, enquanto a arbitragem de vídeo (VAR) será liderada pelo argentino Mauro Vigliano.

Árbitro do quadro da Fifa desde o início de 2013, o goiano Wilton Pereira Sampaio, de 36 anos, vai comandar o confronto que definirá o último finalista do Mundial. O primeiro será conhecido nesta terça-feira na partida entre o River Plate e o anfitrião Al Ain, na cidade de Al Ain, a partir das 14h30 (de Brasília).