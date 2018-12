Estrela Vermelha x PSG: onde assistir, horário e escalações

Estrela Vermelha e PSG se enfrentam nesta terça-feira, às 18h (horário de Brasília), no estádio Marakana, em clima de decisão para os franceses e de despedida para os sérvios, já sem chances de classificação para a próxima fase da Liga dos Campeões.

Estrela Vermelha x PSG terá transmissão da TNT. O PSG precisa da vitória para não depender dos outros resultados. O líder do grupo C é o Napoli, com nove pontos. O PSG aparece em segundo com oito, o Liverpool tem seis e o Estrela Vermelha soma quatro.

Para se classificar sem depender dos outros, a equipe de Paris precisa vencer os sérvios. Na rodada passada, o PSG derrotou o Liverpool por 2 a 1 e embolou o grupo. Liverpool e Napoli jogam na mesma hora, na Inglaterra.

Já o Estrela Vermelha espera não repetir a péssima atuação da segunda rodada, quando no Parc des Princes foi goleado por 6 a 1, com direito a três gols de Neymar. No campeonato sérvio, o time vem de vitória por 3 a 0 sobre o Napredak.

Escalações de Estrela Vermelha x PSG

Estrela Vermelha: Borjan; Gobeljic, Degenek, Babic e Rodic; Jovancic e Srnic; Ben Nabouhane, Simic e Marin; Pavkov

PSG: Buffon, Meunier, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat, Marquinhos, Verrati, Mbappé, Neymar, Di María e Cavani.