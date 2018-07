Estrelas da MLS e Tottenham jogarão o All-Star Game

O Tottenham anunciou nesta quarta-feira que será o adversário do time das estrelas da MLS (Major League Soccer, o campeonato norte-americano de futebol) no All-Star Game da liga. O duelo acontecerá durante a pré-temporada do time inglês, dia 29 de julho, na cidade de Denver, no Colorado.

Como acontece anualmente desde 2005, o All-Star Game coloca frente a frente as estrelas da MLS e um time europeu. Esta será a primeira vez que o Tottenham participará, mas a partida já recebeu grandes clubes, como Manchester United, Chelsea e Bayern de Munique, que perdeu por 2 a 1 no ano passado. Nas 10 edições disputadas até hoje, em sete o representante da Europa foi uma equipe da Inglaterra.

No mês passado, o técnico do Tottenham, Mauricio Pochettino, havia se mostrado contrário à ideia de levar sua equipe para fora da Inglaterra durante a pré-temporada. "Nunca é propício para um time em início de temporada ir para a Ásia ou a América", chegou a dizer.

Após o anúncio, no entanto, ele pareceu ter mudado de ideia. "Nós gostaríamos de agradecer a MLS pelo convite para fazer parte do All-Star Game de 2015. O fato de este ser nosso único compromisso fora da Europa durante a pré-temporada diz muito sobre como enxergamos a partida."

O histórico de duelos entre as estrelas da MLS e os times europeus é equilibrado, com seis vitórias e quatro derrotas dos norte-americanos. A expectativa é que estrelas como Kaká e David Villa, recém-chegados à liga dos Estados Unidos, participem do confronto.