Estrelas finalmente começam a brilhar na Copa América

Nas duas primeiras rodadas da primeira fase, foram poucos os gols marcados contra defesas bem organizadas. O único momento de "rebeldia ofensiva" aconteceu no empate de 2 x 2 de Brasil e Paraguai e na vitória de 2 x 1 do Chile sobre o México.

Treinadores costumam dizer que os grandes jogadores podem resolver uma partida num lance de inspiração, mas as táticas defensivas vinham conseguindo nivelar as partidas de forma inesperada, como no 1 x 1 de Bolívia com a Argentina e no 0 x 0 de Venezuela e Brasil.

O Brasil foi uma das grandes decepções nos dois primeiros jogos, sem conseguir brilhar apesar do trio de ataque Pato, Neymar e Robinho.

O capitão Lúcio precisou cobrar mais comprometimento da equipe depois que ficou ameaçada a classificação para as quartas de final da equipe que conquistou quatro títulos nas últimas cinco edições do torneio.

O técnico Mano Menezes, no entanto, defendeu que os problemas fossem resolvidos internamente. "Prefiro as conversas particulares, todos sabem disso", disse o treinador após a vitória de 4 x 2 contra o Equador, na quarta-feira, que classificou o Brasil em primeiro lugar do grupo. Agora, a seleção enfrentará o Paraguai, no domingo.

"Qualquer pessoa no futebol sabe que as conversas internas sempre dão resultados melhores... Sempre falamos internamente, porque sabemos que podemos melhorar. Contra o Equador isso ficou provado", acrescentou.

Apesar de demorarem a aparecer, Brasil e Argentina comprovaram que são os favoritos de sempre, enquanto o Chile se mostrou uma equipe com grande vocação ofensiva que levou milhares de torcedores a lotar os jogos da equipe em Mendonza e San Juan, próximas da fronteira chilena.

MESSI MÁGICO

Para a melhora do Brasil, foi fundamental a entrada de Maicon no lugar de Daniel Alves na lateral direita, assim como o retorno de Robinho ao time titular. As mudanças ajudaram Neymar e Pato a brilhar, e cada um marcou dois gols contra o Equador.

Do lado argentino, o técnico Sergio Batista colocou em campo nas duas primeiras rodadas táticas que não conseguirem fazer o astro do Barcelona Messi brilhar. O camisa 10 foi duramente criticado pela torcida e pela imprensa por seu desempenho contra Bolívia e Colômbia.

Com as quatro mudanças feitas para o último jogo do Grupo A, a Argentina jogou de forma diferente e venceu a Costa Rica por 3 x 0, com Fernando Gago comandando o meio- campo e Messi livre para criar as jogadas de ataque.

No sábado, a Argentina enfrentará o Uruguai pelas quartas de final, no clássico do rio da Prata.

"Acredito que não há uma receita para marcar um jogador do nível dele, senão já teriam descoberto e o futebol não teria graça. Vai depender do trabalho defensivo que o Uruguai fizer", disse o zagueiro uruguaio Diego Lugano sobre Messi.

A aposta do Chile continua sendo em Alexis Sánchez para a partida contra a Venezuela, que na quarta-feira recuperou-se de dois gols atrás para empatar por 3 x 3 com o Paraguai.

Sánchez, principal nome da equipe e que segundo a imprensa espanhola está próximo de fechar com o Barcelona, não rendeu o esperado na estreia contra o México, mas contribuiu com um gol no empate de 1 x 1 com o Uruguai e foi a chave da vitória por 1 x 0 sobre o Peru.

A outra partida das quartas de final será entre Colômbia e Peru, na quarta-feira.