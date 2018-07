Estudiantes decepciona e empata em 0 a 0 com Cerro Porteño na Libertadores

BUENOS AIRES - Longe de mostrar a mesma campanha de 2009, quando chegou ao título, o Estudiantes decepcionou a torcida nesta quarta-feira ao não sair do 0 a 0 com o Cerro Porteño, em casa, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

O Estudiantes, do meia Verón, não vence desde o final de março, quando derrotou o All Boys pelo Campeonato Argentino. Desde então, foram três empates e duas derrotas, uma delas para o Cruzeiro, pela fase de grupos.

Jogando em casa, o Estudiantes dominou o confronto desde o início, mas criou poucas oportunidades de gol e não conseguiu confirmar a vitória. O time da casa também parou nas faltas violentas que marcaram o jogo. A partida ainda teve o retorno de Verón, recuperado de uma lesão no tornozelo. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta, no Paraguai.

Ainda nesta quarta, Jaguares e Junior de Barranquilla empataram por 1 a 1, no México. Restrepo abriu o placar para os visitantes logo aos 7 minutos de jogo, e Martinez empatou aos 12 da segunda etapa. Os dois times também farão o jogo da volta na quinta-feira da próxima semana.