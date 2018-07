Estudiantes e Palestino avançam e Libertadores tem os grupos definidos

O Estudiantes, da Argentina, e o Palestino, do Chile, se tornaram os dois últimos clubes a garantirem classificação na fase de grupos da Copa Libertadores da América. A equipe argentina avançou ao golear o Independiente del Valle, do Equador, por 4 a 0, em jogo encerrado no início da madrugada desta sexta-feira, enquanto o time chileno seguiu na competição continental mesmo com derrota por 2 a 1 para o Nacional, no Uruguai, no final da noite desta quinta.

Batido por 1 a 0 no duelo de ida da fase preliminar da Libertadores, o Estudiantes fez valer o fator campo com autoridade, pois abriu 2 a 0 já com 28 minutos de jogo, com gols de Leandro Desábato e Guido Carrillo. Na etapa final, Desábato voltou a marcar logo aos 5 minutos, antes de Arturo Mina, com um gol contra, fechar o placar nos acréscimos do tempo normal, aos 47.

Assim, o Estudiantes assegurou vaga no Grupo 7 da Libertadores, que também contará com Libertad, do Paraguai, Barcelona, do Equador, e Atlético Nacional, da Colômbia.

Já o Palestino surpreendeu ao deixar o Nacional fora da fase de grupos da competição continental pela primeira vez em 19 anos. O modesto time chileno avançou por causa do gol marcado em Montevidéu nesta quinta, depois de ter vencido a partida de ida por 1 a 0, na semana passada.

Atuando fora de casa, o Palestino saiu na frente com Renato Ramos, aos 37 minutos. Logo depois, aos 41, o Nacional empatou com um gol contra de Germán Lanaro, antes de Gaston Pereiro virar a partida já aos 44. Na etapa final, porém, a equipe chilena segurou o resultado e assegurou sua classificação.

Desta forma, o Palestino se garantiu no Grupo 5, que terá também o Wanderers, do Uruguai, o Boca Juniors, da Argentina, e o Zamora, da Venezuela.

Corinthians, The Strongest, da Bolívia, Huracán, da Argentina, e Deportivo Táchira, da Venezuela, foram os outros times que se garantiram na fase de grupos da Libertadores depois de terem levado a melhor no mata-mata desta fase preliminar do torneio.

Confira todos os grupos da Copa Libertadores de 2015:

Grupo 1 - Atlas (MEX), Independiente Santa Fe (COL), Colo Colo (CHI) e Atlético Mineiro (BRA).

Grupo 2 - Corinthians (BRA), São Paulo (BRA), Danubio (URU) e San Lorenzo (ARG).

Grupo 3 - Huracán (ARG), Mineros (VEN), Universitario de Sucre (BOL) e Cruzeiro (BRA).

Grupo 4 - Universidad de Chile (CHI), Emelec (EQU), The Strongest (BOL) e Internacional (BRA).

Grupo 5 - Wanderers (URU), Boca Juniors (ARG), Palestino (CHI) e Zamora (VEN).

Grupo 6 - Tigres (MEX), Juan Aurich (PER), San José (BOL) e River Plate (ARG).

Grupo 7 - Libertad (PAR), Atlético Nacional (COL), Barcelona (EQU) e Estudiantes (ARG).

Grupo 8 - Deportivo Táchira (VEN), Racing (ARG), Guaraní (PAR) e Sporting Cristal (PER).