Estudiantes ganha na Bolívia e abre vantagem na 2ª fase da Copa Sul-Americana

O Estudiantes saiu na frente no duelo contra o Nacional Potosí, da Bolívia, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, mesmo jogando na altitude de mais de 4 mil metros acima do nível do mar da cidade boliviana de Potosí, o clube argentino venceu por 1 a 0, no estádio Víctor Agustín Ugarte, e abriu vantagem para a rodada de volta.

No dia 3 de agosto, o Estudiantes jogará em sua casa, na cidade de La Plata, na Argentina, com a vantagem do empate para avançar às oitavas de final. O Nacional Potosí precisará vencer por 1 a 0 para ir à disputa por pênaltis ou mais para se classificar direto. Quem passar jogará contra o vencedor do duelo paraguaio entre Nacional e Olimpia, que na última quarta-feira empataram por 1 a 1, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

No outro jogo desta quinta-feira, que fechou a rodada de ida, um confronto colombiano. Em Cali, Deportivo Cali e Junior Barranquilla empataram por 1 a 1. A volta, em Barranquilla, também será no dia 3 de agosto, e a equipe da casa jogará com a vantagem da igualdade sem gols. Nas oitavas de final, o classificada enfrentará o vencedor do duelo entre Cerro Porteño, do Paraguai, e Boston River, do Uruguai.

Na última quarta-feira, outra duas partidas foram realizadas. Maior vencedor da Copa Libertadores, o Independiente está bem na Copa Sul-Americana. Em Buenos Aires, derrotou o Deportes Iquique, do Chile, por 4 a 2. E, em La Paz, na Bolívia, o Bolívar bateu a LDU, de Quito (Equador), por 1 a 0.