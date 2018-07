Estudiantes garante ponta do grupo com gol aos 50 min do 2.º tempo

O Estudiantes teve muita dificuldade mesmo jogando em casa, com estádio lotado, mas venceu o Alianza Lima por 1 a 0, nesta terça-feira, e garantiu o primeiro lugar do Grupo 3 da Copa Libertadores.

O gol da equipe argentina saiu nos acréscimos do segundo tempo, aos 50 minutos, e foi chorado. Após cobrança de escanteio, a bola bateu no braço de um defensor do time peruano e o árbitro marcou pênalti.

Verón cobrou muito mal e o goleiro defendeu, mas o próprio Verón aproveitou o rebote com o gol aberto e marcou.

Com o resultado, o time argentino chegou a 13 pontos, um a mais que o Alianza Lima, que também tem vaga garantida como um dos seis melhores segundos colocados (será, inclusive, o melhor entre todos os oito).

As outras equipes da chave, Juan Aurich (também do Peru) e Bolívar (Bolívia) estão eliminadas. Nesta terça, o Bolívar venceu o Aurich por 2 a 0, fora de casa, e chegou a quatro pontos, na lanterna do grupo. O Bolívar foi o terceiro, com seis.

Estudiantes e Alianza Lima aguardam a definição dos outros grupos, ainda nesta semana, para saberem seus adversários nas oitavas de final.