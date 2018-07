Estudiantes vence e fatura Campeonato Argentino

O Estudiantes venceu o Arsenal de Sarandí por 2 a 0, em jogo encerrado no final da noite deste domingo, em Quilmes, e conquistou o Campeonato Argentino pela quinta vez em sua história. O time do craque Verón chegou à última rodada do Torneio Apertura com dois pontos a mais do que o Vélez Sarsfield, que também brigava pela taça e ficou com o vice-campeonato após a vitória pelo mesmo placar sobre o Racing.

O uruguaio López marcou os dois gols do time argentino, que com o título irá integrar o grupo do Cruzeiro na Copa Libertadores de 2011. O time mineiro foi derrotado pelo rival argentino na decisão do torneio continental em 2009 e no próximo ano fará dois confrontos com o adversário.

O Corinthians, por sua vez, irá cair no grupo de Cruzeiro e Estudiantes se passar pela Pré-Libertadores, na qual irá encarar um representante colombiano para poder entrar na chave 7 da competição, que também contará com o Guarani, do Paraguai.

Para o Vélez, a perda do título nacional encerrou um 2010 marcado por decepções em um ano histórico para o clube. Justamente na temporada em que festejou o seu centenário, a equipe também foi eliminada nas oitavas de final da Libertadores e caiu na fase final da Copa Sul-Americana, ficando sem nenhum título no ano, assim como aconteceu com o Corinthians durante o período das comemorações dos seus 100 anos de existência.

Como consolo, o Vélez teve o fato de que cairá em um grupo considerado mais fraco (o 4) da Libertadores, no qual terá como adversários o Caracas, da Venezuela, a Universidad Católica, do Chile, e um outro representante chileno ou o Bolívar, da Bolívia.