Estudo aponta lateral do Bayern como jovem mais valioso; Rodrygo e Vinícius Júnior estão na lista

Um estudo realizado pelo CIES (Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte, na sigla em inglês) apontou que o jovem jogador de futebol mais valioso do mundo na atualidade é Alphonso Davies, lateral-esquerdo canadense do Bayern de Munique. O atleta valeria o total de 180 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão).

A lista foi elaborada com 100 atletas que nasceram do ano 2000 em diante e que jogam nas cinco principais ligas europeias (as de Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha e França). Além de Davies, estão na lista nomes como Jadon Sancho e Erling Haaland, ambos do Borussia Dortmund, e Ansu Fati, do Barcelona.

Dois brasileiro estão presentes na lista, sendo ambos atacantes do Real Madrid. Rodrygo, revelado pelo Santos, foi avaliado como o 10º jovem jogador mais valioso do mundo, no total de 69,9 milhões de euros (R$ 467 milhões). Já Vinícius Júnior, surgido nas categorias de base do Flamengo, ficou na 12ª colocação, com o valor de 58,5 milhões de euros (R$ 391 milhões).

Até hoje, a maior negociação do futebol foi a transferência de Neymar do Barcelona para o PSG em 2017, que teve o valor de 222 milhões de euros (R$ 721 milhões, na cotação). Diversos fatores podem afetar o valor de um atleta no mercado, como idade, frequência de lesões, aspectos disciplinares e tempo de contrato com o time atual, entre outros.

Confira como ficou a lista completa:

1°) Alphonso Davies (Bayern de Munique): 180,4 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão)

2º) Jadon Sancho (Borussia Dortmund): 125,6 milhões de euros (R$ 840 milhões)

3º) Ansu Fati (Barcelona): 122,7 milhões de euros (R$ 820 milhões)

4º) Erling Haaland (Borussia Dortmund): 120,3 milhões de euros (R$ 804 milhões)

5º) Mason Greenwood (Manchester United): 115,3 milhões de euros (R$ 771 milhões)

6º) Ferran Torres (Manchester City): 106 milhões de euros (R$ 709 milhões)

7º) Bukayo Saka (Arsenal): 95,8 milhões de euros (R$ 640 milhões)

8º) Dejan Kulusevski (Juventus): 75,1 milhões de euros (R$ 502 milhões)

9º) Phil Foden (Manchester City): 70,3 milhões de euros (R$ 470 milhões)

10º) Rodrygo (Real Madrid): 69,9 milhões de euros(R$ 467 milhões)

11º) Eduardo Camavinga (Rennes): 61,5 milhões de euros (R$ 411 milhões)

12º) Vinícius Júnior (Real Madrid): 58,5 milhões de euros (R$ 391 milhões)