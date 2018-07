Estudo aponta Neymar como o jogador mais valioso do mundo

Neymar é o jogador mais caro do mundo. A avaliação foi publicada nesta segunda-feira pela Centro Internacional para o Estudos do Esporte (CIES), entidade que desenvolveu uma forma de calcular o valor dos atletas levando em consideração os termos de seus contratos, idade, clube, desempenho e potencial de marketing e em campo.

O brasileiro, apesar de ter passado recentemente por uma seca de gols no Barcelona e não ter entrado na lista nem dos três melhores do jogadores do mundo e nem na seleção da Fifa de 2016, teria o passe avaliado em 246,8 milhões de euros, ou cerca de R$ 841 milhões. O jogador, assim, supera seu parceiro de Barcelona, Lionel Messi, com um passe avaliado em 170,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 581 milhões).

Se o valor de Neymar for confirmado numa eventual próxima transferência, ele seria negociado por um valor superior a 23 das 32 seleções que disputaram a Copa do Mundo de 2014.

Pelo ranking do instituto suíço, a terceira posição é ocupada pelo francês Paul Pogba, avaliado em 155 milhões de euros (R$ 528 milhões). Multicampeão e melhor jogador do mundo em 2016, Cristiano Ronaldo aparece somente na sétima posição com um valor de "apenas" 126 milhões de euros (R$ 429 milhões). Pela classificação, o fato de o português ter 31 anos e um contrato válido até 2021 com o Real Madrid afetaria seu valor para uma transferência.

Entre os 50 jogadores mais valiosos do mundo, o CIES ainda inclui os brasileiros Philipe Coutinho, avaliado em 55 milhões de euros, Willian por 55,1 milhões de euros, e Roberto Firmino, com 55,3 milhões de euros. Ou seja, todos eles valem quase R$ 190 milhões.

O levantamento, publicado anualmente, aponta que apenas dez jogadores no mundo teriam o passe avaliado em mais de 100 milhões de euros. São eles: Neymar, Messi, Pogba, Griezmann, Suárez, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Dybala, Dele Ali e Hazard. Além disso, uma concentração desproporcional faz com que o Campeonato Inglês conte com 42 dos 100 jogadores mais valiosos do mundo.