Estudo mostra que a camisa do Vasco é a mais cara do Brasil, mas a 44ª na América. Confira a lista

O Vasco possui a camisa mais cara do futebol brasileiro. Isso segundo relatório da Pluri Consultoria que analisa os preços das camisas dos principais clubes das primeiras divisões de ligas latino-americanas. Apesar do valor elevado no mercado nacional, se comparada às peças dos 77 clubes analisados no estudo, o item fica na 44ª colocação.

Isso porque o preço das camisas de clubes argentinos e mexicanos tomam conta das primeiras posições do ranking. Até o 44ª lugar, onde se encontra o modelo do Vasco, há 24 camisas desses dois países. Ou seja, se a lista terminasse ali, eles tomariam conta de mais da metade dos itens da relação.

No Brasil, a média dos preços das camisas dos clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro é de R$ 243,95. A camisa do Vasco é R$ 26 mais cara, ela custa R$ 269,99. Completam o 'pódio' ao lado do item cruzmaltino os uniformes do Atlético-MG e Santos, avaliados em R$ 259,99. Vale destacar que o preço das camisas dos clubes que possuem marcas próprias de confecção é 15% mais em conta. Isso é registrado no Fortaleza, Coritiba, Ceará, Bahia, Goiás e Atlético-GO. O valor médio das peças desses clubes é de R$ 216,60.

Confira o ranking das 10 camisas mais caras

1. San Lorenço - Argentina - R$ 489,99

2. Boca Juniors - Argenitna - R$ 489,99

3. River Plate - Argentina - R$ 489,99

4. Olimpia - Paraguai - R$ 439,99

5. Nacional - Uruguai - R$ 425

6. LDU - Equador - R$ 415

7. Emelec - Equador - R$ 415

8. América - México - R$ 399,99

9. Tigres - México - R$ 399,99

10. Pumas Unam - México - R$ 399,99

44. Vasco - R$ 269,99

47. Atlético-MG - R$ 259,99

48. Santos - R$ 259,99

50. Athletico-PR - R$ 259,90

51. Fluminense - R$ 259,90

52. Grêmio - R$ 259,90

53. Sport - R$ 259,90

57. Internacional - R$ 249,99

58. São Paulo - R$ 249,99

59. Red Bull Bragantino - R$ 249,99

60. Corinthians - R$ 249,99

61. Flamengo - R$ 249,99

62. Botafogo - R$ 249,90

63. Fortaleza - R$ 249,90

64. Palmeiras - R$ 249,90

66. Coritiba - R$ 229,99

67. Ceará - R$ 229,90

69. Bahia - R$ 219,99

73. Goiás - R$ 199,90

76. Atlético-GO - R$ 169,90