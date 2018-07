Estudo revela diferença monstruosa entre renda de Santos e Barcelona

SÃO PAULO - Santos e Barcelona se enfrentam na final do Mundial de Clubes da FIFA nesse domingo no Japão. E, apesar dos dois times serem recheados de craques, terem técnicos renomados e jogarem um futebol que encanta o torcedor, os adversários vivem realidades muito diferentes.

É o que aponta um recente estudo sobre as finanças dos clubes, feita pela firma de auditoria e consultoria BDO RCS. Embora o Santos tenha sido o sexto clube em faturamento do Brasil em 2010, é absolutamente pequeno frente às quantias movimentadas pelo time catalão.

Enquanto o Santos teve uma receita total de R$116,5 milhões no ano passado, o Barcelona arrecadou R$955,4 milhões na temporada 2009-2010 e R$1,08 bilhão na temporada 2010-2011. Apesar do time santista ter uma perspectiva melhor para 2011, de R$155 milhões, ainda está muito longe do gigante espanhol.

Times brasileiros estão acostumados a vencer operando com essa desvantagem. O São Paulo de 2005 tinha uma renda total de R$113,5 milhões quando enfrentou o Liverpool, que arrecadou naquele mesmo ano mais de R$513 milhões. Em 2006, o Internacional encarou o mesmo Barcelona, que na época rendia R$717 milhões, gerando apenas R$108 milhões.

Dentre os dados mais impressionantes da comparação, chama a atenção que o estádio Camp Nou gerou ao time catalão, em média nas últimas duas temporadas, R$243 milhões enquanto a Vila Belmiro rendeu ao Santos R$21,7 milhões por ano. Da mesma forma, os direitos de transmissão, que são a principal fonte de renda para ambos os clubes, são muito diferentes. Enquanto o Barcelona arrecada em média R$368 milhões por temporada, o Santos consegue apenas R$37 milhões.

As finanças do Barcelona também são muito mais independentes do dinheiro proveniente da transferência de jogadores, quase insignificante frente a receita total do clube, pouco mais de 5%. Já no Santos, essa quantia representa mais de 16% do total gerado pelo clube no ano.

A BDO RCS se baseou no balancete semestral do Santos, publicado na sua página na internet, para calcular a projeção de renda do clube para 2011.