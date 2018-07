'Eterna promessa', Bojan troca Barcelona pelo Stoke City

O futebol europeu, assim como o brasileiro, também tem os atletas que não conseguem se livrar do rótulo de eterna promessa. Bojan Krkic é um caso exemplar. Um dos maiores artilheiros da história das categorias de base do Barcelona, ele nunca vingou. Só agora, sete anos depois de estrear como profissional, porém, ele deixa o Camp Nou.

Nesta terça-feira, o Barcelona anunciou que repassou o jogador espanhol, de 23 anos, para o Stoke City. O clube inglês terá os direitos federativos de Bojan, mas o Barcelona ficará com uma parte do dinheiro arrecadado em uma venda futura.

Apontado como ''novo Messi'', Bojan sofreu com as concorrências dentro do Barcelona, inclusive do argentino. Estreou aos 16 anos, marcando gol num amistoso. Quando balançou as redes pela primeira vez em jogo oficial, tinha acabado de completar 17 anos, tornando-se o atleta mais jovem a marcar pelo Barça, superando um recorde do próprio Messi.

Depois, se tornou o segundo mais jovem a marcar um gol na Liga dos Campeões. Só na primeira temporada fez 10 gols no Campeonato Espanhol. Reserva imediato por quatro temporadas, foi perdendo espaço. Nos últimos anos, passou emprestado por Roma, Milan e Ajax.

Só nesta janela de transferências o Barcelona já se desfez de Jonathan dos Santos, Tello e Cuenca, todas promessas que não conseguiram se transformar em realidade. O clube também vendeu Alexis Sánchez e Fàbregas, contratando os goleiros Ter Stegen e Claudio Bravo, o meia Rakitic e o atacante Suárez. Rafinha e Deulofeu voltam de empréstimo.