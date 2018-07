Eterna promessa, Deulofeu reforça o Milan até o fim da temporada

Mais um dos jogadores que saíram como promessa de "novo Messi" nas categorias de base do Barcelona, Gerard Deulofeu foi anunciado nesta sexta-feira como reforço do Milan. O jogador pertence ao Everton e foi emprestado à equipe italiana até o fim da atual temporada, apenas.

Deulofeu estreou pelo Barça no final de 2011, quando tinha apenas 17 anos. O espanhol, entretanto, nunca conseguiu se firmar no Camp Nou. Foi emprestado ao Everton e ao Sevilla e acabou adquirido em definitivo pelo clube inglês no início da temporada 2015/16. Em um ano e meio, só fez 20 partidas como titular.

Preterido pelo técnico Ronald Koeman, que prefere o equatoriano Valencia e o belga Lukaku, Deulofeu chega para brigar pela titularidade no gigante italiano, que vendeu Luiz Adriano ao Spartak Moscou. O Milan é quinto colocado no Campeonato Italiano e sonha voltar à Liga dos Campeões após três temporadas ausente.