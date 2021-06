Etiene Medeiros compete na Itália em preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio

A nadadora Etiene Medeiros inicia nesta terça-feira a sua viagem rumo aos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Antes, porém, faz duas paradas estratégicas visando chegar em sua melhor forma no Japão. Desembarca primeiro em Roma, na Itália, nesta quarta, onde disputa entre sexta e domingo a 58.ª edição do Troféu Internacional de Natação "Sette Colli". Em seguida, a pernambucana faz um training camp em Rio Maior, em Portugal, para então chegar à Vila Olímpica, no dia 18 de julho.

"Embarco para Europa muito animada pelo que terei pela frente nos próximos 45 dias. O primeiro compromisso será bem importante para pegar ritmo de prova, por termos a expectativa de encontrar com as melhores nadadoras do mundo lá em Roma. Em seguida, mais um período de treinos, desta vez em Portugal, para então repetir esse sonho que é disputar as Olimpíadas. A bagagem vai ainda mais pesada, com tanta energia positiva de torcedores, amigos e familiares aqui do Brasil", destacou Etiene.

A nadadora do Sesi-SP, que é integrante do programa olímpico da Marinha do Brasil, disputará três provas no Troféu "Sette Colli": os 50 metros costas, nesta sexta-feira, os 100 metros livre, no sábado, e por fim os 50 metros livre, encerrando a sua participação na competição italiana no domingo.

"Participar de um torneio internacional a um mês dos Jogos nos ajuda a balizar o momento da preparação da Etiene. Além do Sette Colli, teremos ainda as tomadas de tempo no próprio treinamento em Portugal, em piscina de 50 metros, em que fazemos a simulação das reações da atleta. Tudo isso visa chegar na melhor forma desportiva para competir na Olimpíada, com início das provas da natação no dia 24", comentou o treinador Fernando Vanzella.

"O Sette Colli é uma competição tradicional, que a Etiene tem participado bastante nos últimos anos, contando com presença de campeões olímpicos e mundiais, que também estarão em Tóquio. Última disputa para todos antes dos Jogos. O fato dela ter competido muito pouco por causa da pandemia, dá mais valor ainda para este torneio em Roma. E por isso passa a ter uma importância ainda maior", finalizou Vanzella.

Após competir em Roma, Etiene seguirá para um training camp no centro de Alto Rendimento de Rio Maior, em Portugal. A nadadora viaja para o Japão no dia 18 de julho, quando começa o período de aclimatação, já na Vila Olímpica. O retorno para o Brasil está previsto para o início de agosto.

Etiene irá representar o Brasil nos 50 metros livre e também no revezamento 4x100 metros livre feminino ao lado de Stephanie Balduccini, Ana Vieira e Larissa Oliveira.