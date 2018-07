Eto'o agradece Mourinho e quer estrear contra o Chelsea

O novo jogador do Everton Samuel Eto'o agradeceu ao técnico José Mourinho por tê-lo ajudado a ser aceito no Campeonato Inglês durante sua passagem na temporada passada pelo Chelsea, contra o qual o atacante camaronês espera estrear no sábado.

Houve especulação de que a dupla, que também trabalhou junta na Inter de Milão, teria se desentendido quando o treinador do Chelsea fez uma piada sobre a idade de Eto'o.

Mas o jogador, quatro vezes eleito o melhor da África, disse em entrevista coletiva, nesta quarta-feira: "A única coisa que tenho a dizer sobre José Mourinho é agradecê-lo. Foi devido a ele que eu tive a oportunidade de ser aceito e integrado à Premier League, e quero agradecê-lo por isso", acrescentou.