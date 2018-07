Eto'o dá cabeçada em adversário e Inter perde mais uma

A crise na Inter de Milão aumentou neste domingo com a derrota por 2 x 1 contra o Chievo e o risco de perder o atacante Samuel Eto'o por um longo período de suspensão após o camaronês ter acertado um adversário com uma cabeçada à la Zinedine Zidane.

O presidente da Inter, Massimo Moratti, declarou apoio ao técnico Rafael Benítez depois da derrota no clássico contra o Milan, na semana passada, mas a segunda derrota consecutiva pode deixar o cargo do espanhol sob risco, já que os atuais campeões estão nove pontos atrás dos líderes.

Eto'o não foi punido pelo árbitro por conta da cabeçada, mas o atacante camaronês pode receber uma punição severa durante a semana. Com a bola rolando, a Inter só conseguiu marcar tarde demais, justamente com Eto'o, após Sergio Pellissier e Davide Moscardelli colocarem o Chievo na frente.

A vice-líder Lazio também se distanciou do líder Milan ao empatar por 1 x 1 contra o Parma. O Milan, que venceu a Fiorentina por 1 x 0 no sábado, agora tem três pontos de vantagem na ponta.

A Juventus venceu por 2 x 0 o Genoa no domingo para chegar ao terceiro lugar, enquanto a quarta colocada Roma venceu a Udinese por 2 x 0 no sábado.

Com cinco equipes acima da Inter depois de 13 partidas, a Inter terá que lutar muito para conquistar o sexto título consecutivo do Campeonato Italiano, além de superar a forma ruim e a contusão de vários jogadores.

Além da derrota, a partida será lembrada pela atitude do artilheiro do campeonato, Eto'o. Em um momento de loucura semelhante ao que aconteceu com o francês Zidane contra o italiano Marco Materazzi na final da Copa do Mundo de 2006, Eto'o acertou uma cabeçada contra o peito de Bostjan Cesar, após ser atingido pelo lateral em outro momento do jogo.

PUNIÇÃO LONGA

Os árbitros não viram o incidente, mas é provável que a evidência em vídeo seja usada para dar uma longa punição ao camaronês, tirando o principal artilheiro da Inter. Eto'o marcou o seu nono gol no Campeonato Italiano no campo encharcado de Verona.

A Inter jogou com três jogadores das categorias de base no banco por conta de problemas de contusão, que Benítez classificou como azar e refutou as críticas de que as lesões são resultado da mudança no regime de treinos após a saída do antigo treinador José Mourinho.

A Juventus também está sofrendo com as lesões, mas Milos Krasic voltou para marcar na vitória sobre o Genoa. O time marcou primeiro após dar sorte em um chute de Claudio Marchisio que desviou e enganou o goleiro português Eduardo.

Já Giampaolo Pazzini marcou três gols pela Sampdoria na vitória emocionante por 3 x 2 sobre o Lecce, apesar do desfalque do atacante Antonio Cassano -- excluído do jogo por conta da sua discussão com o presidente do time. O novo técnico do Cagliari Roberto Donadoni começou bem com a vitória de 2 x 1sobre o Brescia.