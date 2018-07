Eto'o deixa Rússia e assina por 1 ano com o Chelsea

Uma das maiores estrelas africanas do mundo do futebol, Eto'o, de 32 anos, brilhou intensamente com a camisa do Barcelona e depois também se destacou na Inter de Milão, onde foi comandado por José Mourinho, que vive a sua segunda passagem como comandante do Chelsea. Com o treinador português, o camaronês se sagrou vencedor da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes da Fifa, assim como foi campeão italiano. E nesta quinta, em entrevista ao site oficial do Chelsea, o atacante festejou o seu reencontro com Mourinho para atuar por outro gigante do futebol europeu.

"Estou muito feliz por estar aqui, mas também ansioso porque quero estar jogando o mais rápido possível. Não foi uma dura decisão (trocar de time). Eu vi as qualidades que o Chelsea tem, e fui muito feliz com o José Mourinho antes, então, quando a oportunidade veio, fiquei muito feliz em aproveitá-la." A vinda de Eto'o para o Chelsea também é reflexo do fato de que o dono do Anzhi, Suleyman Kerimov, anunciou que iria negociar as estrelas do time por ter ficado decepcionado com os resultados obtidos pelo time recentemente. Willian, que irá reencontrar Eto'o no Chelsea, acabou tendo passagem rápida pelo clube russo após ser contratado junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Eto'o também chega ao Chelsea como provável compensação pela fracassada tentativa de contratação do atacante Wayne Rooney, do Manchester United, que já recusou duas propostas do clube de Londres pela sua maior estrela. O camaronês espera poder repetir com Mourinho o faro artilheiro que teve sob o comando do português. Foram 53 gols em 102 partidas pela Inter de Milão.