Eto'o diz que será difícil bater a Inter no Mundial A má fase da Inter de Milão na temporada não desanima o atacante Samuel Eto''o. Apesar da fraca campanha no Campeonato Italiano até o momento - o time figura hoje na sétima colocação - e de o clube ter se classificado apenas na segunda colocação do Grupo A da Liga dos Campeões da Europa, atrás do Tottenham, o jogador afirmou que se a equipe jogar o que pode será difícil batê-los no Mundial de Clubes.