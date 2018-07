Eto'o diz que seus críticos devem 'calar a boca'

O camaronês Samuel Eto'o demonstrou extrema irritação nesta sexta-feira e disse que todos os seus críticos devem ''calar a boca'', além de parar com as reclamações sobre a seleção de Camarões.

O questionamento sobre o desempenho de Eto'o na seleção foi feito nesta sexta-feira pelo ex-jogador Roger Milla, uma das maiores lendas do futebol camaronês e principal atleta da seleção na Copa do Mundo de 1990, quando os africanos chegaram às quartas de final.

"Eles [os críticos] devem me respeitar, e eles devem calar a boca, realmente calar a boca. Jogar as quartas de final de uma Copa do Mundo não é o mesmo que vencer uma Copa do Mundo", afirmou com muita agressividade o atacante da Inter de Milão.

Um dos grandes atacantes da atualidade, Samuel Eto'o esteve presente na campanha da Inter de Milão no título da Liga dos Campeões. Mas apesar do bom desempenho apresentado há anos, seus críticos dizem que ele nunca repetiu na seleção a mesma maestria que tem nos clubes.