Eto'o é acusado de sonegar impostos na Espanha

O ex-atacante do Barça e da Inter de Milão, hoje no russo Anzhi Makhachkala, é acusado de quatro crimes tributários, todos eles puníveis com até cinco anos de prisão e multas de até 21 milhões de euros.

O processo, ao qual a Reuters teve acesso na quinta-feira, foi aberto no dia 15, pedindo ao juiz que aceite a denúncia antes que a infração prescreva, no próximo sábado.

Eto'o teria aberto duas empresas, uma na Hungria e outra na Espanha, nas quais canalizava os dividendos dos seus direitos de imagem cedidos ao Barcelona e à marca Puma, segundo o promotor.

A empresa húngara pagava uma das menores alíquotas de imposto empresarial na Europa - 10 a 19 por cento -, ao passo que a espanhoa se beneficiava de uma alíquota reduzida de 30 a 35 por cento, em vez do imposto de renda de 45 por cento, segundo a acusação.

Eto'o também teria usado a empresa espanhola para deduzir gastos pessoais, como a compra de móveis, financiamentos imobiliários e gastos com carros de luxo, segundo a acusação.

O jogador e seu atual clube não foram imediatamente localizados para comentar.

(Por Teresa Larraz Mora)