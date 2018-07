Eto'o é eleito melhor jogador da África pela 4ª vez

Eto''o, que levou o prêmio também em 2003, 2004 e 2005, superou o marfinense Didier Drogba e o ganense Asamoah Gyan para ficar com a honraria deste ano. Drogba foi o artilheiro do Chelsea, campeão inglês da temporada que terminou no meio deste ano. E Gyan liderou a surpreendente seleção de Gana até as quartas de final da Copa do Mundo da África do Sul.

No sábado, o jogador de 29 anos marcou um dos gols da Inter de Milão na vitória por 3 a 0 sobre o Mazembe, que assegurou o terceiro título mundial da equipe italiana. Eto''o também teve participação decisiva nas conquistas da Liga dos Campeões, do Campeonato Italiano e da Copa da Itália no primeiro semestre.