Eto'o é suspenso por 15 jogos na seleção de Camarões O atacante Samuel Eto''o foi suspenso pela Federação Camaronense de Futebol por 15 partidas como punição por ter liderado uma greve de jogadores no mês passado. Assim, ele deverá perder boa parte das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. A seleção de Camarões, em crise, não conseguiu se classificar para a Copa Africana de Nações, que acontece no ano que vem.