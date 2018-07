Eto'o pede desculpas por cabeçada em Bostjan Cesar, do Chievo

MILÃO - O atacante camaronês Samuel Eto'o pediu, nesta quarta-feira, desculpas, através de uma comunicado oficial, por ter dado uma cabeçada no defensor esloveno Bostjan Cesar, durante a partida entre Inter de Milão e Chievo Verona, disputada no domingo e válida pelo Campeonato Italiano.

"Peço desculpas a todos que participaram do jogo, ao trio de arbitragem, que não pôde ver a falta porque estava fora do seu campo visual. Mas também a todos os torcedores da Inter e aos fãs de futebol. Também peço desculpas aos meus treinadores e aos meus companheiros de equipe, que terei que deixar durante três partidas do Campeonato Italiano. Também pedi desculpas pessoalmente ao presidente [da Inter de Milão, Massimo] Moratti, que me deu toda confiança".

Pela agressão, Eto'o foi suspenso por três partidas do Campeonato Italiano e foi multado em 30 mil euros (cerca de R$ 69 mil). O atacante camaronês prometeu que a situação não irá se repetir. "É a primeira vez que faço algo assim, podem confirmar todos os torcedores que me conhecem e me veem jogar há vários anos".