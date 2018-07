Eto'o pede preparo emocional da Inter diante do Barça

Ciente do que terá pela frente diante do Barcelona, seu ex-time, o atacante Eto''o pediu controle emocional à Internazionale na partida desta terça-feira, no primeiro duelo da semifinal da Liga dos Campeões, em Milão.

"Temos de nos preparar para o jogo de uma forma tranquila. Precisamos antecipar como será a partida e termos isso em mente [quando entrarmos em campo]", pregou o camaronês. "Partidas como essa são jogadas mais com a cabeça do que com os pés", completou.

Para o experiente capitão Zanetti, de 36 anos, o time está preparado, apesar das críticas sobre o preparo físico da grupo. "Neste momento não me sinto cansado. Me sinto bem e quero fazer a minha parte. Estamos bem", ressaltou, sem atribuir as críticas à sequência de jogos da Inter neste final de temporada.

"Temos feito muito jogos neste momento da temporada. Cada um deles exige todo o nosso potencial e não podemos relaxar em nenhum campeonato", comentou.