Eto'o pega três jogos de suspensão por cabeçada

A notícia aumenta os problemas dos atuais campeões, que estão nove pontos atrás do líder do campeonato Milan após 13 partidas e ainda têm uma longa lista de lesionados.

A liga italiana disse em comunicado que a cabeçada de Eto'o no peito do zagueiro Bostjan Cesar, que não foi vista pelo árbitro do jogo mas acabou flagrada pelas câmeras de TV, foi "premeditada" e constituía "conduta violenta".

O incidente foi similar à cabeçada do francês Zinedine Zidane no zagueiro italiano Marco Materazzi na final da Copa do Mundo de 2006.

O técnico Rafael Benítez, pressionado pelos maus resultados, disse após a partida que Eto'o foi provocado por Cesar, que tinha feito falta violenta no atacante num lance anterior.

A Inter anunciou que vai recorrer na punição, mas o capitão Javier Zanetti criticou a postura de seu companheiro de equipe.

"Eto'o tem bastante experiência e sabe que cometeu um erro", disse o argentino. "Ele teve um grande erro e está sendo punido."

O atacante camaronês da Inter foi multado em 30.000 euros e, se o recurso não for aceito, ele ficará de fora dos jogos do Italiano até o ano que vem, já que os campeões europeus vão disputar o Mundial de Clubes da Fifa em dezembro.