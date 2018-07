Eto'o recebe 3 jogos de suspensão por cabeçada em rival

O atacante camaronês Samuel Eto''o, da Internazionale de Milão, foi punido com uma suspensão de três jogos, nesta terça-feira, por ter dado uma cabeçada no defensor esloveno Bostjan Cesar, do Chievo, em jogo no último domingo, pelo Campeonato Italiano.

O juiz da partida, que não viu a agressão, nem sequer deu cartão amarelo ao jogador durante o jogo, mas imagens de TV captadas pelas câmeras no estádio foram usadas como prova pelo tribunal desportivo italiano para condenar o atleta. Ele ainda foi sancionado com uma multa de 30 mil euros (cerca de R$ 70 mil) pela sua atitude.

A agressão ocorreu aos 38 minutos do primeiro tempo, quando Eto''o foi atingido na cabeça por Cesar e revidou com uma cabeçada no peito do rival, em um ato que lembrou a agressão do francês Zidane ao italiano Materazzi, na final da Copa do Mundo de 2006. Assim como o jogador da seleção italiana fez naquela ocasião, o esloveno desabou no chão depois de levar a cabeçada do camaronês.

Em comunicado publicado em seu site oficial, a Inter de Milão avisou que irá recorrer contra a punição aplicada a Eto''o, cuja atitude tomada no último domingo foi considerada "intencional" e de "conduta violenta" pelo tribunal desportivo italiano.