Eto'o troca de clube na Turquia e acerta com penúltimo colocado no país

O camaronês Samuel Eto'o trocou de casa na Turquia nesta terça-feira. Horas depois de o Antalyaspor anunciar a rescisão de seu contrato, o Konyaspor, penúltimo colocado do Campeonato Nacional, informou que havia chegado a um acordo para ter o atacante de 36 anos.

+ Renato Gaúcho não descarta saídas de Arthur e Luan e admite conversa sobre Eto'o

O tempo do vínculo e os valores envolvidos não foram divulgados, mas o acerto entre Eto'o e Konyaspor encerra algumas especulações que davam conta de interesses de clubes brasileiros de contar com o veterano.

Eto'o disputou duas temporadas e meia com a camisa do Antalyaspor, com quem tinha contrato até o fim de 2017/2018. No entanto, nesta terça, o clube revelou ter chegado a um acordo com o atacante para rescindir seu vínculo e agradeceu o jogador pelos serviços prestados.

No Konyaspor, Eto'o não terá tarefa fácil. Afinal, o clube tem apenas 16 pontos em 19 jogos disputados no Campeonato Turco e hoje estaria rebaixado para a segunda divisão.

Ao longo de sua carreira, Eto'o viveu seu melhor momento com as camisas do Barcelona e da Inter de Milão. O jogador camaronês ainda acumulou passagens por Mallorca, Anzhi Makhachkala, Chelsea, Everton e Sampdoria, além da seleção de seu país.