'Eu acredito' move elenco atleticano, diz Ronaldinho

BELO HORIZONTE - O craque Ronaldinho voltou a mostrar otimismo com a possibilidade de o Atlético Mineiro conquistar, nesta quarta-feira, o título inédito da Copa Libertadores. O jogador demonstra confiança na equipe, que precisa vencer o Olímpia por três gols de diferença na partida de volta da decisão, no Estádio do Mineirão.

"O que move a gente é a frase: ''EU ACREDITO''!", escreveu o craque, para os mais de seis milhões de seguidores que ele tem em sua conta no Twitter. A expressão tem sido o mantra dos torcedores do Atlético desde a derrota por 2 a 0 na partida de ida, quarta-feira passada, no Defensores Del Chaco, em Assunção (Paraguai).

O "Eu acredito" também havia sido recorrente neste mesmo período entre o jogo de ida e de volta nas semifinais. Na ocasião, o Atlético perdeu de 2 a 0 do Newell''s Old Boys na Argentina, a torcida seguiu confiante, e o time mineiro conseguiu reverter o placar no Independência. Nos pênaltis, ficou com a vaga na decisão.

Desta vez a missão é um pouco mais fácil. Isso porque na final da Libertadores o gol marcado fora de casa não tem peso extra. Desta forma, se conseguir qualquer vitória por dois gols de diferença o Atlético leva o jogo para a prorrogação, contando com a sua torcida por mais 30 minutos de bola rolando. Na semifinal, como havia o "gol fora", o time mineiro, se levasse um gol, precisaria fazer pelo menos quatro.

A expectativa para a partida é de Mineirão completamente lotado. Na noite desta segunda-feira, restavam ainda poucos ingressos para serem comercializados para a torcida atleticana, que pela primeira vez será mandante no gigante reformado.

Como não está acostumado a jogar no estádio, o Atlético treina na noite desta segunda-feira ali, repetindo o que já fez também no domingo. A previsão é que quarta-feira o Mineirão receba 60 mil pessoas, com uma renda de cerca de R$ 8 milhões, o que configuraria a maior da história do futebol brasileiro.