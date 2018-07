'Eu não merecia ter sido xingado', diz Deola

Chateado com o comportamento dos torcedores, Deola comentou que deveria receber um tratamento melhor. "Eu não merecia ter sido xingado. Não quero acreditar que isso foi direcionado a mim, mas sim apenas em razão da situação do jogo e da rivalidade entre os times", afirmou o goleiro, que está no clube há mais de uma década.

"Estou no clube há 11 anos e iniciando uma trajetória que tem de tudo para ser bonita no gol do Palmeiras. Espero, de coração, pensar que isso tenha sido um caso isolado e que os milhões de palmeirenses não pensem dessa maneira", acrescentou o goleiro.

Sobre a derrota para o Fluminense, Deola negou que o Palmeiras tenha entregado a partida. "Ninguém pode falar em corpo mole, muito pelo contrário. Nós enfrentamos o líder do campeonato, um time que tem um poder ofensivo fantástico. Abrimos o placar, mas fomos dominamos. Posso dizer que tivemos dignidade", finalizou.