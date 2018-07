'Eu não sinto pressão com a Argentina', garante Messi

Astro do Barcelona e maior jogador do futebol mundial na atualidade, Lionel Messi garante que não sente a pressão sofrida pela Argentina na Copa do Mundo e avisou que não mudará o estilo de jogo que exibe no time espanhol para se adaptar à seleção dirigida por Diego Maradona.

Quatro anos depois de ver a Argentina cair diante da Alemanha nas quartas de final do Mundial de 2006, em Berlim, Messi é hoje um jogador muito diferente daquele garoto de então 18 anos que assistiu, do banco de reservas, a sua seleção ser derrotada nos pênaltis pelos alemães, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação.

Eleito o melhor do mundo pela Fifa e campeão de todos os títulos possíveis com o Barcelona, Messi tem motivos de sobra para chegar confiante à África do Sul. "Eu não sinto a pressão", disse Messi, em recente entrevista para a Associated Press. "A verdade é que estou em boa forma. Tenho um forte desejo de fazer o meu melhor, assim como meus companheiros de equipe. Queremos dar à Argentina o nosso melhor e esperamos que as coisas corram bem", reforçou.

Já ao falar sobre como pretende repetir as grandes atuações do Barcelona na seleção argentina, fato que não tem conseguido e virou motivo de muitas críticas por parte dos torcedores do seu país, Messi respondeu: "Eu não vou mudar. Eu vou continuar jogando da mesma maneira".

"Espero poder fazer o que tenho feito [no Barcelona] na seleção nacional, porque foi assim que conquistei tudo o que tenho conquistado", reforçou o craque, que nesta temporada foi o artilheiro do Campeonato Espanhol, com 34 gols, e o principal goleador da Europa, com 47 bolas na rede, igualando os recordes que o atacante Ronaldo obteve no Barcelona nos anos de 1996 e 1997.