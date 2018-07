'Eu quero o Valdivia no meu time', diz diretor do Palmeiras

O retorno de Valdivia em alto nível à equipe do Palmeiras após quatro meses de contusão aumentou a expectativa da torcida em relação à renovação de contrato com o chileno - o vínculo vai até agosto e o jogador já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Um dia depois de a torcida do Palmeiras criar o site "Fica Valdivia", o diretor-executivo do Palmeiras, Alexandre Mattos, reafirmou a intenção de renovar o contrato com o meia, reforçando a posição do presidente Paulo Nobre.

"É um dos maiores meias da atualidade. O Valdivia quer realmente participar desse projeto. Como todo jogador grande, eu quero o Valdivia no meu time", afirmou Mattos, em entrevista à Rádio Transamérica.

Apesar da posição, Mattos não deu detalhes sobre as conversas com o pai do jogador, Luis Valdivia, sobre a renovação. Por meio de sua assessoria, o jogador afirmou que não vai mais se pronunciar sobre a renovação.

A negociação para a renovação de contrato está complicada. A primeira oferta feita pelo clube propõe uma redução salarial de R$ 500 mil para cerca de R$ 200 mil mensais, mais bonificações por produtividade. A proposta foi considerada baixa pelo estafe do jogador. O vínculo do atleta com o Palmeiras vai até agosto e, por isso, ele já pode assinar pré-contrato com outro clube.

Na segunda-feira, o presidente Paulo Nobre confirmou a sondagem do Cruzeiro, mas revelou que tem “todo o interesse” na renovação. “Já conversei com o Gilvan Gilvan Tavares, presidente do Cruzeiro, demonstrei que tenho todo o interesse na renovação com o jogador e que o jogador tem todo o interesse na renovação com o Palmeiras. É só uma questão de um acerto, de um novo contrato”, afirmou o presidente. “Espero que isso aconteça o quanto antes, mas não existe pressa”, completou Nobre.