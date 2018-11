'Eu também me vaiaria', diz Nenê após empate do São Paulo

O meia Nenê saiu do Morumbi vaiado após o empate por 0 a 0 com o Sport, nesta segunda-feira, no Morumbi. O motivo foi o pênalti desperdiçado em uma cobrança ruim, no meio do gol, defendida pelo goleiro Maílson. Até a cobrança, o jogador de 37 anos tinha atuação razoável com duas chances de gol. Com o empate, o São Paulo perdeu a chance de entrar no G-4.

"Eu mesmo me vaiaria hoje, porque foi ridículo o pênalti que eu bati. Sei que são coisas do futebol, que acontecem, só erra quem está ali, mas pelo momento... Ele esperou, tentei virar o pé, mas acabou não dando tempo. Realmente, estou me sentindo muito mal", falou o são-paulino em entrevista coletiva após a partida.

"Eu olho o goleiro, na hora que ele cai eu tento dar do outro lado, mas ele esperou, na hora que eu olhei, fui bater na bola e acabei errando a batida. Foi o pior pênalti que eu já bati na minha carreira", analisou o camisa 10 do São Paulo.

O técnico André Jardine confirmou o abatimento do jogador. "O Nenê está bastante chateado dentro do vestiário, porque ele sabe como era importante fazer o gol. Talvez ele mais do que todo mundo. Mas é um jogador experiente, sabe que são coisas que acontecem, especialmente com os mais importantes do elenco. Eu realmente espero que ele se recupere rápido porque temos mais um jogo importante e vamos precisar dele com a cabeça boa", disse o treinador.

Com o pênalti desperdiçado, Nenê completa 15 jogos de jejum. Ele não balança as redes desde o duelo com o Paraná, no dia 22 de agosto, quando o time do Morumbi empatou por 1 a 1 jogando fora de casa. O meia é o vice-artilheiro do elenco na temporada, com 12 gols, atrás de Diego Souza, com 16.