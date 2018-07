'Eu teria renovado com o Mano há 3 meses', diz ex-presidente Andrés

O deputado federal e ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, criticou indiretamente o comportamento da diretoria na polêmica sobre a renovação do contrato do técnico Mano Menezes. O vínculo do treinador termina no final do ano, mas sua permanência ainda não está confirmada por causa das eleições do clube, que serão realizadas em fevereiro. "Se eu fosse o presidente, eu teria renovado com o Mano três meses atrás", afirmou o dirigente.

No mês de outubro, o atual presidente Mario Gobbi afirmou que não renovaria o contrato do treinador, o que causou mal-estar no clube e na relação entre a comissão técnica e a diretoria. Para contornar a situação, Gobbi iniciou as conversas com os candidatos da situação e da oposição para ouvir opiniões sobre quem deve ser o próximo treinador. Mas a palavra final a respeito do sucessor de Mano Menezes será de seu grupo, encabeçado pelo próprio Andrés e pelo ex-diretor de futebol Roberto de Andrade, o candidato da situação. A contratação do treinador deverá ser fechada até o dia 15.

Sanchez também viu com estranheza a possibilidade de o time ficar sem treinador na pré-temporada. "Em 104 anos, o Corinthians nunca ficou sem treinador na pré-temporada", afirmou.