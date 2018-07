'Eu vou voltar ainda mais forte', promete lesionado Ibrahimovic

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic afirmou ter certeza de que sua gloriosa carreira não será encerrada pela grave lesão sofrida no joelho que encerrou precocemente a sua primeira temporada no Manchester United.

O clube afirmou que o atacante sueco sofreu "um significativo rompimento do ligamento do joelho" no duelo pelas quartas de final da Liga Europa contra o Anderlecht na semana passada. O clube não colocou um prazo para sua recuperação.

Depois de se juntar ao clube após passagem pelo Paris Saint-Germain, o atacante de 35 anos vinha brilhando na sua primeira experiência no futebol da Inglaterra, marcando 28 gols. Mas seu contrato de um ano com o time do Old Trafford expira no final da temporada, levantando preocupações de que o jogo de quinta foi o seu último pelo clube e até mesmo no futebol.

Mas Ibrahimovic usou o seu perfil na rede social Instagram para garantir que "vai voltar ainda mais forte". "Não é novidade que me machuquei, então vou ficar fora do futebol por enquanto. Eu vou passar por isso e voltar até mesmo mais forte", escreveu o atacante sueco, descartando qualquer possibilidade de se aposentar.

"Até agora, eu joguei com uma perna só e isso não foi qualquer problema. Uma coisa é certa, eu decido quando é hora de parar e ninguém mais. Desistir não é uma opção. Te vejo em breve", concluiu Ibrahimovic.

No último domingo, antes do duelo com o Burnley pelo Campeonato Inglês, os jogadores do Manchester United utilizaram camisas que tinham os nomes de Ibrahimovic e do defensor Marcos Rojo, que também sofreu grave lesão no joelho no mesmo duelo em que Ibrahimovic.

O meio-campista Ander Herrera disse não ter qualquer dúvida da determinação de Ibrahimovic para se recuperar, declarando que o sueco é "privilegiado fisicamente". "Seu físico, seu corpo é um dos melhores que eu já vi, e acho que será mais fácil para ele voltar do que para outros. Eu não tenho dúvidas de que ele estará de volta porque ama o futebol, ele adora ganhar, ele adora marcar gols. Ele adora treinar todos os dias".