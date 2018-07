EUA afirmam não temer a Alemanha em duelo decisivo

A equipe começou a dura caminhada no Grupo G como azarão. Teria de enfrentar a cabeça de chave, a Alemanha, a seleção do melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, fora a revanche contra os ganeses, para quem foram eliminados nas oitavas de final há quatro anos, na África do Sul.

A agenda de compromissos teve ainda as longas viagens para complicar. Nenhuma outra delegação precisou se deslocar tanto como os 14 mil quilômetros que os norte-americanos vão somar ao fim da fase de grupos com saídas de São Paulo, onde estão concentrados, e viajar para Natal, Manaus e Recife.

"Estamos acostumados com os Estados Unidos, onde são comuns as longas distâncias e diferentes fusos horários. Pouco depois de chegar de Manaus (onde enfrentaram Portugal), os atletas já estavam recuperados. Temos talvez uma das melhores preparações físicas do mundo", comentou o técnico Jurgen Klinsmann.

Nascido em Stuttgart, na Alemanha, o ex-atacante revelou estar ansioso para jogar contra o seu país. O técnico jogou três Copas pelo time alemão e treinou a equipe no Mundial de 2006, quando tinha como assistente Joachim Löw, atual comandante. "É um momento especial, algo raro e que provavelmente não deve se repetir jamais. Tenho que aproveitar esse momento", disse.

A ideia do técnico é aliar a boa campanha norte-americana ao confronto contra os alemães para incentivar o elenco. "Temos que aproveitar o nosso momento. Estamos famintos pela vitória e com ambição de confirmar nossa vaga nas oitavas de final". A escalação deve ser a mesma que enfrentou Portugal no último domingo.

O elenco também vive a ansiedade parecida para o aguardado jogo contra os alemães e avisa que pode surpreender. "Já mostram contra Portugal o que podemos fazer. Antes do confronto, todo mundo só falava do Cristiano Ronaldo e em 20 minutos em campo conseguimos nos impor e jogar melhor", disse o volante Jermaine Jones.