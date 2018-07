EUA anunciam amistoso com o Brasil após Mundial

A Federação de Futebol dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira que marcou um amistoso com a seleção brasileira após a Copa do Mundo da África do Sul.

O jogo seria disputado no dia 10 de agosto, no New Meadowlands Stadium, em Nova Jersey. Seria a primeira partidas das duas seleções após a disputa do mundial, cuja final será realizado no dia 11 de julho. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não confirmou o amistoso.

Caso seja confirmado, as duas equipes farão o 16.º confronto, com larga vantagem para os brasileiros, que somam 14 vitórias. Os Estados Unidos só obtiveram um triunfo, em fevereiro de 1998, na Copa Ouro, organizada pela Concacaf.