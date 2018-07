EUA batem França e fazem final da Copa feminina contra Japão

As norte-americanas, campeãs em 1991 e 1999 e que eliminaram o Brasil nos pênaltis, abriram o placar no começo da partida através de Lauren Cheney, e a França empatou depois do intervalo com Sonia Bompastor.

Mas dois gols em três minutos, de Abby Wambach (aos 34 do segundo tempo) e Alex Morgan (aos 37) asseguraram a terceira decisão de Mundial para os EUA.

"Esta é a nossa jornada, este é o nosso sonho", declarou Wambach. "Tenho confiança neste time, todas estão trabalhando por cada uma."

Em Frankfurt, a capitã Homare Sawa foi de vilã a heroína ao marcar 2 x 1 para o Japão depois que um erro defensivo dela deu à Suécia a vantagem por 1 x 0 aos 10 minutos.

As japonesas se recuperaram rapidamente e empataram nove minutos depois com Kawasumi. Sawa marcou o segundo de cabeça e Kawasumi voltou a anotar com um belo gol.

(Por Karolos Grohmann)